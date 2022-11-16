國道2號桃園路段「3車追撞事故」車流紫爆 回堵6公里 19:292022/11/16 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道二號西向13.3K桃園路段16日晚間5時49分發生1輛小客車與2輛小貨車追撞事故，佔用內2線，現場回堵6公里，事故處理中，詳細傷亡仍待警方調查釐清，請用路人小心駕駛。 國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968) 國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968) 他嘆「輕輕追撞保時捷」要賠90萬 林智群：車貴講話較大聲 行政院前競速追撞釀1死 囂張男中2槍狼狽出院 移送檢方不發一語 24歲宜蘭男遭屁孩酒駕競速撞死 女友淚訴：快結婚了 #桃園 #國2 #追撞 #事故 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離奇！3天發生2起 百齡橋又有民眾墜橋 警消急搜救 09:472022/11/16 社會 八德「大勇市地重劃區」工程預計2024年底完工 13:412022/11/16 區域情報-桃園 桃園勝敗 牽動全局 04:102022/11/16 時論廣場 外國尪點咖啡「說2字」苦等40分鐘 妻揭超糗真相萬人爆笑 18:312022/11/16 生活 公車大爆滿 桃園花彩節惹民怨 04:102022/11/16 地方新聞 再添一人!大陸11月以來4人落馬 今年被查中管幹部達29人 17:272022/11/16 兩岸 桃園航空城紀錄片《記憶家園》11／22首映串聯消失的情感 19:482022/11/16 生活 快篩買票！桃園市桃園區議員候選人20萬交保 11:202022/11/16 社會 經濟學人盤點2023年趨勢 蔡英文、拜登躍上封面 15:352022/11/16 國際 國際會展中心 2025年啟用 04:102022/11/16 財經焦點 全國之最！2022榮市聚金 新北6座市場摘五星 11:502022/11/16 生活 他嘆「輕輕追撞保時捷」要賠90萬 林智群：車貴講話較大聲 17:482022/11/16 社會 買新房 平均需近23年不吃不喝 04:102022/11/16 產業特刊 桃園74歲老里長站台喊「凍蒜」 3秒後竟當眾倒下仙逝 她還原驚心一幕 10:012022/11/16 政治 行政院前競速追撞釀1死 囂張男中2槍狼狽出院 移送檢方不發一語 15:362022/11/16 社會 從根本提升桃園競爭力！張善政秀《工商時報》專訪出招了 19:292022/11/16 政治 桃園市長政見發表 鄭寶清邀3對手 立誓絕不貪汙 04:102022/11/16 地方新聞 川普確定再戰2024大選 拜登批他在位時辜負美國 14:572022/11/16 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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