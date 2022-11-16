國道二號西向13.3K桃園路段16日晚間5時49分發生1輛小客車與2輛小貨車追撞事故，佔用內2線，現場回堵6公里，事故處理中，詳細傷亡仍待警方調查釐清，請用路人小心駕駛。

國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國道2號桃園路段「3車追撞事故」，車流紫爆，回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
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