在疫情影響近3年後，亞太地區集保組織（ACG）第24屆年會7～10日於韓國釜山再度召開，集保結算所董事長朱漢強率團參與，除與各區域集保機構、交易所及世界集保組織等交流，在專題座談中擔任與談人，並負責主持工作小組分組會議，與各國機構密切交流。

為強化跨境保管服務，集保結算所會後特別拜訪韓國集保公司，深入交換彼此經驗與探討最佳運作模式，為雙方繼2015年起建立基金市場標準交流研討合作以來，再次就跨境保管進一步加深雙邊合作關係，除鞏固雙方友好關係，更透過交流增進彼此業務精進與合作空間。

今年主題為「領航金融產業的不確定性」，探討後疫情時代的集保未來。集保於「創造未來，驅動不過時的創新」專題座談場次擔任與談人，分享金融科技運用成功經驗，並順應開放銀行趨勢，提供證券、基金及銀行資產整合資訊，成功引領台灣開放金融及普惠金融發展。

集保結算所表示，朱漢強特別於會議期間，與韓國、日本、新加坡等多國集保董事長及與會高階代表、世界集保組織（WFC）主席等，進行雙邊會談與交流，探討各國產業現況及創新科技發展趨勢，與建立合作關係。

此外，集保結算所身為ACG投資人服務工作小組召集人，長期致力促進ACG會員間投資人服務交流及合作。此次年會以召集人身分主持工作小組會議，與各會員機構共同探討數位化投資人服務的最新發展方向，盼藉由相互經驗分享，創造集保產業更多元發展。

集保結算所表示，身為ACG創始會員及組織重要推手，未來將持續致力推動亞太資本市場交流，展現台灣金融生態系數位創新、韌性永續、科技資安的軟實力，與ACG所有會員機構一起利他共好，打造更完善的亞太金融生態圈。