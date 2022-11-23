因應通訊傳播及數位匯流的發展趨勢，靜宜大學積極規劃專業課程，期望透過多元與系統化的培訓，激發高中生學習興趣！（圖／靜宜大學提供）

為協助高中職學生認識多媒體趨勢及應用方式，靜宜大學結合台中市教育局舉辦ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）營隊，內容充實豐富！靜宜資傳系教授暨永續發展與社會責任辦公室執行長劉國有說，因應通訊傳播及數位匯流的發展趨勢，該校積極規劃專業課程；期望透過多元與系統化的培訓，激發高中生學習興趣，讓數位科技產業人才培育向下扎根！

靜宜校方規劃「Spark AR擴增實境製作與設計」課程，並運用圖片、動畫、音樂、音效等多媒體內容，打造專屬的AR沉浸式的互動故事書！（圖／靜宜大學提供）

劉國有表示，靜宜校方與台中市政府教育局合作舉辦第五與六梯次ACG人才培育營隊，提供中市高中職學生實作課程及活動體驗；期待學生善用各類學習資源、瞭解產業發展趨勢，未來成為ACG產業生力軍。這次營隊隊輔由資傳系「極客魂」社團成員所組成，不僅協助課程教學，也讓參與高中生留下美好回憶。

為協助高中職學生認識多媒體趨勢及應用方式，靜宜大學結合台中市教育局舉辦ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）營隊，內容充實豐富！（圖／靜宜大學提供）

真人偶像遇到了對手！靜宜資傳系傑出校友、也是ACG營隊授課教師邱奕龍指出，此次特別規劃虛擬偶像設計與製作課程，由學生發揮創意設計虛擬偶像VTuber的樣貌、衣著與性格；並運用動態捕捉軟體操作，讓虛擬偶像在華麗演出中還能與粉絲互動！最特別的是，除捕捉臉部表情，並使用體感偵測捕捉裝置，讓虛擬偶像呈現更好效果。

靜宜大學ACG人才培育營隊，提升高中生數位科技能力！（圖／靜宜大學提供）

邱奕龍說，擴增實境已成為全球最熱門的多媒體技術，在營隊中透過「Spark AR擴增實境製作與設計」課程，激發學生想像力和學習動機；並運用圖片、動畫、音樂、音效等多媒體內容；以立體、動態方式打造專屬的AR沉浸式的互動故事書，除圖像辨識技術外，也教導學生使用臉部辨識功能做出時下流行的美顏App臉部裝飾效果。

學生透過營隊發揮創意，設計虛擬偶像VTuber的樣貌、衣著與性格；並運用動態捕捉軟體操作，讓虛擬偶像在華麗演出中還能與粉絲互動。（圖／靜宜大學提供）

僑泰高中一年級葛倫宇說，第一次參加營隊很新奇，除專業老師、活潑隊輔，還有一群志同道合的朋友帶著期待心情參與活動。印象最深刻的是學習基本濾鏡，嘗試各種特效，尤其準備成果展過程中，每位組員各司其職負責劇本、角色、特效等工作，深刻感受團隊合作及分工的重要，全隊團結一心，最後拿下第一名！感謝隊輔在需要時伸出援手度過難關，研習收穫滿滿，未來會參與更多相關研習。