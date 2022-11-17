大陸委員會日前舉行第41次諮詢委員會議，討論主題為「中共二十大觀察」，陸委會主委邱太三在會中指出，研判中共對台將持續強化「反獨反干涉、促統促融合、和武兩手併進」的綜合性布局，政府將持續評估掌握情勢，預為應對可能的挑戰，確保國家安全及台灣最大利益。

與會諮詢委員在引言報告指出，習近平在二十大改變既有人事晉升的制度化規範，用人強調政治忠誠更甚於能力，排除派系、元老制衡機制，呈現「再集權化」、「再毛化」及「一言堂」的倒退趨勢，其並可能延任至2035年或更久。二十大報告標榜有別西方的「中國式現代化」推進民族復興，運用「舉國體制」推動科技創新，展現和西方爭奪話語權之競爭企圖；在國際政治與兩岸關係方面，北京將強化戰略威懾、與美抗衡，脅迫台灣進行政治談判，政府必須妥為因應。

部分諮詢委員指出，二十大報告一改過去對和平發展國際格局的判斷，認為當前非戰略機遇期、而是遭逢百年未有變局，北京意圖建立新的國際秩序，加大拉攏對周邊區域國家，企圖與美國抗衡，並加快建構與美軍匹敵的軍事實力、抵禦美軍介入台海爭端；且兩步走的議程愈來愈明顯。

有委員認為，二十大報告強調「安全」勝於「開放」，並將大力推進「共同富裕」進行財富重分配，有走回集體公有制、國進民退的左傾化跡象；且中共當局仍堅持清零防控政策，國內消費蕭條，使得雙循環政策難以落實，加以房企違約及地方不良債務問題難解，經濟問題與金融風險日益嚴峻，國際信評機構普遍看壞其今年經濟表現，應無法達成官方設定5.5％的成長目標；外資亦對中國大陸發展持悲觀態度，加速供應鏈產業向東南亞轉移。但亦有學者認為中共政治與經濟路線並非二分法，其仍將在安全情勢確保下持續發展經濟。

部分委員提醒，中共未來將對反獨促統進行新的戰略部署，另可能嘗試建構對台政策新論述，強化兩制方案的頂層設計，擴充對台總體方略內涵等。此外，學者認為不能排除中共藉發動「不義之戰」來轉移內部矛盾，建議政府就各種可能情境預為模擬，並進行針對性防禦因應，持續展現自我防衛的堅定決心，及強化爭取國際社會對台灣的支持。