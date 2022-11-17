外媒爆料蘋果為減少對亞洲晶片生產的依賴，準備向美國亞利桑那州正在興建的晶圓廠下單，可能是長期合作夥伴台積電。美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文表示，蘋果傳出將採購台積電美國廠晶片，背後行銷意義很大，即使台積電如外界預期再在亞利桑納州蓋新廠，生產的晶片也不足以供應蘋果全部的訂單。

台積電兩年前宣布在亞利桑那州設廠，該廠將在12月底舉辦移機典禮，預計明年初完工，2024年開始量產5奈米晶片，《華爾街日報》先前報導，台積電準備在美國目前晶圓廠址旁邊，再蓋一座採用3奈米先進製程的晶圓廠。如今則傳出，蘋果準備向台積電下單亞利桑那州生產的晶片。

高燦鳴說，台積電美國5奈米廠暫時不會有很大的貢獻，月產能規畫2萬片以上，不到台積電目前產能130萬片的1.6%，即使台積電如預期的再在亞利桑納州蓋新廠，生產的晶片也不足以供應蘋果全部的訂單，比較可能用在AirPods、Apple TV、HomePod或 Apple Watch等產品上。

其次，庫克更暗示，也可能向歐洲採購晶片，高燦鳴直言，台積電在歐洲沒有廠，也沒有宣布任何設廠計畫，而且台積電到日本和美國亞利桑納州設廠已讓人力緊張，在地球的另一端再蓋一座廠將更添挑戰。他預期德國有可能砸錢提供激勵措施，以吸引台積電前往，但這座歐洲廠也不會居於領先地位，無法生產iPhone、iPad和Mac所需的蘋果最先進處理器，這些工廠很可能提供以傳統製程製造的其他零件，實質上供應微不足道，僅具象徵意義。

高燦鳴最後總結，台積電全球積極擴張，背後目的並不是為了把最優秀的晶片製造技術分散到全球各地，而是想減輕他國政府對於產能過度集中一地的憂慮。