北市中山區一間9坪套房出售，僅要價450萬，網友看到屋況後紛紛卻步。(圖／翻攝自大台北租屋網 房東盡量PO臉書)

台北市寸土寸金，不少外地來打拚的人們無法負擔高額房價或房租，紛紛選擇新北或桃園較近的地方落地。有名房仲PO出一間位在中山區的套房，緊要450萬元，然而當網友看到屋內景象後全都嚇壞，直說謝謝再連絡。

這名房仲在臉書《大台北租屋網 房東盡量PO》開出一間僅需450元就能購入的小套房，不僅鄰近捷運站，還有電梯與公共空間，每個月管理費700元，成交後還可自由裝潢規畫，不受任何限制。

其中一面牆上疑似貼有經文或符咒，還寫著寬恕、求善、祥和等詭異文字，引起網友討論。(圖／翻攝自大台北租屋網 房東盡量PO臉書)

雖然公寓的電梯與公共空間相當明亮乾淨，但實際踏入販售的套房一看，牆壁早已斑駁，滿是灰污黃垢，地上木板損毀翹起，管線凌亂垂吊一旁，其中一面牆上更是寫著許多文字「寬恕、和善、祥和」，以及疑似貼上符咒。

房仲也坦言，這間公寓屋齡已有41年，底下網友則紛紛留言：「還以為是鬼屋」、「這鬼屋還是凶宅」、「屋況實在有點可怕」、「裝潢費恐怕需要450萬的好幾倍」，但也有部分人認為值得買：「鄰近捷運站，生活機能好，才450萬有何理由不買？」、「在台北市中山區，就算算上裝潢費還是很便宜吧」。