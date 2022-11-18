民進黨台中市長候選人蔡其昌18日下午與同黨市議員候選人張家銨、曾威進行車隊掃街，立法委員林昶佐南下陪同，車隊從烏日區出發，繞行大肚區，最終抵達龍井區。（潘虹恩攝）

選戰進入全力衝刺，繼民進黨台北市長候選人陳時中、基隆市長林右昌17日南下陪同民進黨台中市長候選人蔡其昌車隊掃街，台北市立法委員林昶佐18日也前來相挺，與蔡其昌一起進行車隊掃街；林昶佐表示，希望蔡其昌能發揮行動力、執行力把台中挽救回來。

蔡其昌18日與同黨中市議員候選人張家銨、曾威一同車隊掃街，於下午15時15分左右從烏日區松鼠公園出發，行經大肚，以龍井區順福宮為終點站，林昶佐擔任「特別嘉賓」，與蔡其昌一起站上戰車，沿路向市民拜票。

林昶佐表示，蔡其昌是立法院的前輩，過去6、7年來在立法院，他有許多事情都是請教蔡其昌，也有勞蔡其昌的幫忙，很希望像他這樣的執行力和行動力可以幫台中把過去失落的4年挽救回來。

林昶佐說，他的家族都在大里，過去看到台中政黨輪替後，有很多進步和改變，大家也期待台中的未來能有更多發展，過去4年台中是不是原地踏步？當初提出如空汙這樣的問題有沒有解決？市民心中都有一把尺，希望可以讓蔡其昌把行動力、執行力發揮在台中。

蔡其昌說，林昶佐擔任了2任立委，2人在立法院有很多互動，也建立了很好的情誼、互動，更讚林昶佐也是行動派，「說來就直接來了」；台中這幾年的光榮感和驕傲感消失，很多外地人來台中已無法細數有什麼東西非來不可，相當可惜，台中值得更好的市長。

蔡其昌也說，他與大家相處皆保持友善，從選戰開始到現在，立法院的同仁都向他表示願意來為他輔選，令他很感謝，他也都採取歡迎但不勉強的態度，若別的地方有需要，他也都很願意去幫忙。