邁入第31年的清景麟建築團隊，18日晚間在高雄小港森林公園，舉辦「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」，發表集團7大系列時尚制服，邀請品牌大使徐若瑄、玖壹壹樂團、以及400台無人機表演助陣，宣示清景麟建築團隊將走向時尚、前衛的房產建築團隊。

18日晚間，400台無人機以空前絕後的精彩表演，劃破的小港森林公園上空，為清景麟「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」，揭開序幕。

清景麟董事長林聰麟18日表示，清景麟建築團隊成立30年以來，集團成員都全力堅守並徹底貫徹品牌的精神，那就是，傳遞美好生活的溫度，建築心目中真正理想的房子，認真經營一份「家」的事業，正因為這份從未忘記的初衷，清景麟在做每一個決定，每一次企業規劃，每一個大型專案的時候，都是以這樣的心情去擘劃未來。

林聰麟指出，此次大手筆邀請到曾經為星宇航空等多家知名企業設計制服的林尹培袞老師，擔任清景麟七大系列制服的設計總監，就是希望更加明確品牌接下來的目標，對外，期待清景麟集團展現出高度國際化，更具品牌識別度，與世界更加接軌，同時，塑造更具時尚感的集團形象，對內，則希望讓集團各企業同仁，更具凝聚力，也更了解集團的目標與未來在業界希望完成的品牌高度。

清景麟18日晚會，除了有近20位凱渥名模，現場展演清景麟7大系列時尚制服大秀、400台無人機表演、以及玖壹壹樂團表演等多項業界第一的創舉，清景麟也力邀亞洲巨星徐若瑄，擔任品牌形象大使。

林聰麟表示，由於今年適逢清景麟建築團隊全新制服的設計發表大秀，特別邀請品牌形象大使徐若瑄出席，共襄盛舉，因為徐若瑄溫暖、愛家的形象，非常符合清景麟的品牌理念，加上她在亞洲區的知名度，完全可以稱得上是最稱職的「清景麟 您的家」品牌形象大使。

他並自豪表示，對清景麟建築團隊而言，「要做，就要做第一」，新品牌的出發，將讓民眾更能感受清景麟對「家」這個概念的理想、熱情、時尚、以及前衛。

專程南下出席清景麟這場活動的徐若瑄表示，品牌當初的邀約，她之所以會爽快答應，就是因為對於「家」的理念。

徐若瑄指出，清景麟在與她洽談合作時，就熱情的與她分享品牌對於建築、人文、環境、空間，以及家，各方面的想法與理念，對她來說，品牌的想法幾乎與她心中的構想，完全不謀而合，一個家該有的樣子，環境中應該設計規劃的空間感，家應該給人的舒適感，都是在在與她契合。

被問及心中對「家」的認知時，徐若瑄表示，家，對她來說，就是「心的安放之處」。大小、是否豪華，都不重要，重要的是裡面的人，住起來的便利與舒適，所有設計是否符合居住者的需求，能讓一家人和諧、舒適的共同生活著，這才是家。