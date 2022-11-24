揚名世界的德國「章魚哥」保羅曾在南非世界盃時成功「預測」八場贏家，而在本屆卡達世界盃中，中國贈予卡達的大熊貓也大顯身手，成功預測日本隊戰勝德國隊。

在世界盃11月20日開幕之前，中國贈送2隻大熊貓「四海」與「京京」予主辦國卡達，牠們將在卡達居住15年。近期，這兩隻只熟悉「四川話」的大熊貓在23日世界盃E組小組賽日本2：1爆冷擊敗德國前，成功「預言」日本戰勝德國。影片顯示，大熊貓在德國和日本國旗中，先是聞了聞日本國旗，最後把手搭在了日本國旗上。

這也不是大熊貓第一次預言成功，據當地媒體報導，大熊貓在世界盃開幕戰卡達對厄瓜多的比賽前，就沒有為新家捧場，而是將爪子放在有厄瓜多的國旗上，成功預測厄瓜多取勝。

四海與京京17日正式在杜哈豪爾熊貓館與民眾見面，但，2隻大熊貓目前只聽得懂四川話，因此當地飼養員正努力學習四川話，以便能與牠們溝通。