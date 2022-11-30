2022卡達世足賽開踢至今，有不少民眾投注台灣運彩贏得大量彩金。日前一名男子也靠著世足賽，把6萬變成67萬，還跟友人大肆炫耀，沒想到友人一句：「會不會領不出來」，竟然精準預言，最後，這名男子投入的6萬元真的化為烏有，讓他氣得狂罵髒話。

原PO在論壇《Dcard》曬出LINE的對話截圖，日前友人傳來一段以「football」開頭的不明網址，約他一起下注，還說「前天押沙烏地1萬變2萬」，後來又加碼投入5萬元，加上先前的2萬元全押在日本隊上，最後贏得67萬元，友人興奮直呼：「超爽啦，X！」

對此，原PO相當不以為然，冷冷地回應：「好扯喔！會不會領不出來」，而友人這時仍信誓旦旦，「不會啦！我晚點領給你看」，並表示今晚要再度下注。不過悲劇的是，友人話才說完不到半小時，就傳來該網站無法使用的截圖，火冒三丈地說：「XX！網站進不去了！X你X！我的錢消失了！」而原PO也在貼文的最後嘲諷：「啪！都沒了」。

貼文曝光後，隨即有眼尖的網友指出，該投注網站並非台灣運彩官網，紛紛留言，「是的話不可能領不出來，直接下課」、「笑死，跑去玩那種來路不明的東西，差那麼一點賠率，活該被騙」、「一看就知道一定地下的」、「一定不是台彩，不是地下就是網路上的娛樂城球版」、「錢全部被騙光更可悲」。

★《中時新聞網》提醒您：未成年人不得購買或兌領彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。