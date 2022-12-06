2022年卡達世界盃帶動台灣運彩銷售熱潮，截至昨日為止，世足賽投注金額高達56億元，值得關注的是，來自亞洲的日本、南韓兩支球隊在5日晚上及6日凌晨先後出賽，格外受到台灣彩迷矚目，估計這兩場投注金額加總超過5億元。

綜合媒體報導，12月5日(一)晚間11點克羅埃西亞對日本一役，投注金額超過3億元，今日凌晨南韓對巴西銷售也高達約2億元，顯見民眾對於亞洲球隊關注度相當高。

台灣運彩透露，在不讓分玩法中，45%消費者投注日本獲勝，45%預測克羅埃西亞獲勝，和局則為10%。

日本終場以1：3敗給克羅埃西亞，無緣前進8強。台灣運彩提醒消費者，16強淘汰賽有加時賽與PK賽，將以「90分鐘+傷停補時」的賽果進行派彩，以昨日日本對克羅埃西亞為例，「90分鐘+傷停補時」的賽果1：1，所有玩法皆以此賽果來派彩。

台灣運彩也同步提供8強賽事投注，冠軍熱門兩隊英格蘭、法國將在12/11(日)凌晨3點對決，目前兩隊不讓分賠率：法國2.00倍、英格蘭2.80倍、和局2.90倍。