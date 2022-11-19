小三通客運重啟議題，民進黨政府堅持要兩岸政府之間協商；71.3％的民眾則要求盡快恢復金門、廈門小三通。中廣董事長趙少康認為，民進黨就是為了顧自己選情，不敢讓在對岸工作的國民回來投票，實在「很惡劣」。

趙少康18日在臉書粉專貼文表示，選前黃金週，團結離島聲音，共同扳倒民進黨！下周六就是投票日，這陣子下來，藍營好朋友都辛苦了，但此刻我們要更加繃緊神經，更加用心地與民眾溝通，努力到最後一刻。

趙少康認為，不只本島的聲音重要，離島的心聲也不能被漠視，比如最近開放小三通的議題，金門有7成的民意支持盡快恢復。澎湖、金門、連江等三縣市長、立委都共同呼籲中央盡快開放，但民進黨就是為了顧自己選情，不敢讓在對岸工作的國民回來投票，實在很惡劣。

趙少康質疑，這不只是選戰的奧步，更是放棄離島居民生活福祉。所以這次他到離島，不只要傾聽在地的聲音，更是要把離島的朋友團結起來，共同譴責這個只顧選舉、不顧民生的「惡政府」。

趙少康指出，扳倒民進黨惡政，要靠所有理念相同的朋友幫忙。所以他要呼籲所有的「戰鬥藍」，不只積極參與各個藍營候選人的活動，更要在11月26日相招親朋好友走進投票所，投下關鍵的一票，投下改變的一票，讓我們用手中的一票翻轉形勢、改變未來。