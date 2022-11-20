台中市教育局指出，今年推動雙語有152校，是107年的7倍增，成效顯著。（台中市教育局提供）

某候選人指台中市雙語教學吊車尾，台中市教育局拿出數據駁斥，強調雙語教學是指課程實施雙語教學，並非指學校名稱，台中市外師人數是全國第一，今年推動雙語有152校，是107年的7倍增，成效顯著。

教育局說明，台中市雙語教學計畫著重於普及化推動，分成初階、中階、高階雙語課程及雙語教學學校，由初階1個年級以上推動到雙語教學學校須有5個年級以上，目的在提高雙語課程在全校各個年級的覆蓋率，全面性關照每一位學生。

教育局指出，台中市學校依其師資及量能主動申請，參與推動雙語教學計畫，從107年21校、108年23校、109學年度51校、110學年度103校到111學年度為152校，已有50％國中小參與推動雙語教學計畫，增加校數超過7倍。

此外，台中市目前外師人數也達185名是全國人數第一，藉由中外師共備，提升雙語教學品質；此外，教育局為確保雙語教學成效，提升本士教師專業知能，首創2軌3階教師英語教學研習，已辦理近40場，逾1300名本國籍教師參與。

教育局表示，雙語教學著重於語言力與學科力同步齊飛，台中市穩健推動雙語教育，讓孩子不僅學科知識好也能自然而然開口說英語，達成雙贏目標，不會因推動雙語而忽略學科本質。

教育局提到，至於該候選人關心的東南區參與雙語教學計畫，已有10校參與，參與雙語教學計畫比例高達66.6％，未來也會持續鼓勵學校提出申請，達到普及化的目標。