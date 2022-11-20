澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部20日指出，澎湖天后宮主委蔡光明主動找賴峰偉兒子協助該廟設計文創鑰匙圈，事後卻反控賴峰偉打電話請他幫忙，更捏造賴峰偉指示局處向天后宮採購鑰匙圈，對此賴峰偉將向蔡光明提出加重誹謗及意圖使人不當選告訴。

賴峰偉總部指出，蔡光明在2021年12月31日在天后宮召開記者會，空言誣指賴峰偉向他推銷兒子的鑰匙圈，並用公帑買回，至今已過11個月，蔡不僅提不出任何事證，更利用選戰期間，多次配合在陳光復造勢場合、接受親綠電視台訪問，還誇言到廟裡發誓，企圖抹黑賴峰偉與家人。

賴峰偉總部說明，蔡光明在2020年2月主動聯絡賴峰偉兒子，表達天后宮有意開發文創商品，銷售給觀光客。在雙方見面後，蔡光明請賴峰偉的兒子先製作鑰匙圈樣品，蔡光明並在2020年3月確定樣品、單價、採購數量後，交由天后宮總務與賴峰偉的兒子簽訂採購合約。

2020年9月文化局舉辦世界古蹟日活動，亟需採購紀念品，經向天后宮詢問，天后宮管委會幹部向文化局推薦這組文創鑰匙圈，文化局評估具有行銷媽祖文化及媽宮古城效用，因此採購5萬元作為禮品，該商品銷售主導權與利益歸向都是天后宮。

不料，蔡光明事後指稱賴峰偉親自打電話給他，說隔天兒子會去拜訪，請他多幫忙之語，並捏造賴指示向天后宮買回該文創鑰匙圈，過水轉賣圖利自己的兒子。由於賴峰偉總部認為，蔡光明相關指控均背離事實，嚴重詆毀賴峰偉及其家人名譽，並涉及以抹黑手段影響選情，賴峰偉將提出刑法第310條加重誹謗及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選告訴，絕不寬貸。