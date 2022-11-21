針對高虹安再被爆料在立委任職期間，宣明智似在背後下指導棋討論大竹苗共治，高虹安抱病時也由宣明智介紹安排下拜訪新竹縣長楊文科，沈慧虹21日對此提出質疑，究竟她是聽誰的話？究竟誰才是她真正的老闆？現在看來她的老闆已越來越多，而且都是特定人士。

沈慧虹表示，針對上述的爆料、操作與爭議，無非都是政治利益與特定利益團體的需求，更代表高虹安服膺於地方舊勢力或特定的利益團體，看不到新政治，也看不到新希望。

她說，高虹安面對這些事情，卻沒有自己自主的能力，也沒有辦法向市民講清楚，究竟自己真正的人格是什麼？究竟她是聽誰的話？究竟誰才是她真正的老闆？現在看來她的老闆越來越多，而且都是特定人士。

另外，宣明智上周六為高虹安造勢時，說他要保證高虹安「絕不貪汙、一定清廉」，她也要請教宣明智對於高虹安目前涉入貪汙相關案件、詐領助理費、把公積金變成小金庫，有什麼看法？

另，高虹安與林耕仁兩陣營這兩天都宣稱有多少里長站台相挺，新竹市的選舉已變成找里長大賽嗎？沈慧虹則說，高虹安在造勢大會造假里長名單，遭里長戳破回擊，事後又卸責說是新竹市副議長余邦彥提供，這是高虹安習慣性切割，早就不是新聞，第一時間切割余邦彥大家都不意外，遇到事情卸責、切割是高虹安的本性。

她也呼籲，人與人之間最重要應該是誠意，從決定參選至今，她透過實際行動拜會里長，重視基層意見，絕對不會向她一樣，說選後才要一一拜訪人家。

高虹安競辦則表示，針對四叉貓臉書的貼文，是綠營側翼刻意扭曲與抹黑的言論，沒有評論的價值。至於里長事件，高辦認為，里長都有各自支持的對象，感謝當晚到場的所有里長，並會努力爭取更多人的支持，當全民市長。