建國路107號3層RC建物的2樓廢棄倉庫全面燃燒。（議員候選人陳乃瑜提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區建國市場今日中午12時52分左右，冒出濃濃黑煙，警消獲報後趕抵現場，發現建國路107號3層RC建物的2樓廢棄倉庫正全面燃燒，急忙佈線救火，火勢於下午1時20分減緩，消防持續灑水降溫，此次火警並未造成人員傷亡。

新店警分局江陵所所長在火警發生後，也率領線上警力12名到場警戒，並管制民族路至明德路69巷路段。

所幸該處為空屋，並無人受傷受困，詳細起火原因仍待消防局火場調查科派員採證釐清。