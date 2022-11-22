台灣這幾年物價飆漲，一名女網友意外翻到30年前麥當勞的價目表，發現當時最貴的漢堡是麥香堡62元，認為當年的售價物超所值，直呼「麥當勞回不去了」，她將其PO上網後，網友反而說，「麥當勞在以前的年代算高價，根本是有錢人在吃的」，更有人說「現在好像比較平價、便宜」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張照片，內容為麥當勞30年前的價目表，以單點來說，當時雙層漢堡賣43元、雙層吉事漢堡55元、麥香堡62元、滿福堡41元、麥香魚58元、鮮肉滿福堡加蛋是47元。

女網友分享30年前麥當勞的價目表。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

點心售價如麥香鷄55元、麥克鷄塊6塊60元、蘋果派35元等，令原PO忍不住感嘆，「以前麥當勞的售價和現今的價格相比，真的是物超所值，現在的麥當勞真的回不去了」。

圖文曝光，網友也紛紛留言，「以前的麥當勞在那年代算是高價，現在的麥當當以現在物價來看算是平價吧」、「以前麥當勞是有錢人在吃的好嗎？」、「以以前的幣值來說，麥當勞很貴」、「記得以前只有要慶祝才會買麥當勞」、「那時候這個價錢 超貴的好嗎？」、「以前的薪資吃麥當勞是有負擔的」。

留言中也有不少人大讚麥當勞是良心企業，「這樣看來漲很少，棒！良心企業」、「漲價幅度不高啊」、「跟房價比算良心企業，不！應該是佛心」、「現在好像比較平價、便宜」。但有有人說雖然漲福沒有多少，餐點份量卻縮水很多，直呼這是變相漲價。