新北市長侯友宜昨（21）日在臉書宣布，新北市要持續擴大公托量能，不讓新手爸媽孤軍奮戰。同時侯友宜也喊話，只要是市民需要的、對的事，他就會全力以赴、盡心盡力去做、去拚。

侯友宜說明，到今年年底，新北市的公立托兒所預計完成120家，同時在全國公托的收托量中，新北市佔有一半，「一路走來不容易」，但未來還是要持續擴大量能。

侯友宜喊話，新北市要成為所有市民的後盾，他要讓年輕朋友們減輕負擔，同時也不讓新手爸媽孤軍奮戰。