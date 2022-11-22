新北一名男子今年1月間凌晨在街上行走，見前方有名落單女子，竟衝上前強行抱住並摟住女子的腰部還強吻，慘被對方追究刑責。新北地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，男子今年1月23日凌晨2時許，行走於新北市一處道路，見前方有一名陌生女子獨自走在路上，遂上前強行熊抱女子、摟住女子肩膀與腰部，還親吻女子的臉頰，嚇得A女前往永和分局報警。

男子接受偵訊時坦承犯行，檢察官核對被害女子及證人的說詞，再加上監視錄影器畫面翻拍照片4張等證據，認為男子的自白與事實相符，堪認罪嫌，依犯強制猥褻罪將其起訴。

新北地院審結，法官認為，男子只為了滿足個人一時的性慾，以強暴方式猥褻被害人，已經造成女子身心受創，兼衡男子高職畢業、認罪，但尚未與被害女子達成和解等一切情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

刑法第224條明訂，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。