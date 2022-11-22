民進黨新北市長候選人林佳龍上周六(19日)舉辦土城造勢晚會，立法院長游錫堃現身站台。林佳龍表示，他們當晚回顧2014年游錫堃惜敗的影片，不僅台下滿場支持者起身致意，也讓林佳龍更加堅定「新北一定要贏」的信念。

林佳龍昨(21)日在臉書提及這場選舉，侯陣營說要贏30萬票，8年前游錫堃參選時，對手也說要大贏，但開票結果卻只差2.4萬票。這次游錫堃特別來站台，呼籲各位鄉親「出來投票、不要遺憾」，林佳龍也向市民朋友喊話，一定要積極催票、固票、投票，甚至要倒贏2.4萬票，替游錫堃討公道，更為自己爭一口氣！

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林佳龍認為，「選對人」才能帶領新北成為首都圈的領頭羊；還要「做對事」才能讓新北成為國際級的大都市。林佳龍諷刺表示，國民黨候選人侯友宜在新北執政12年，已經後繼無力、彈性疲乏，新北現在急切需要新人、新政、新志氣。

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林佳龍暗諷，新北不要半年市長、不要浪費社會資源，更不要讓手中寶貴的選票，被當成個人的政治跳板，「請疼惜游錫堃的鄉親們，一起支持林佳龍、支持民進黨提名的議員，實現新北大翻新、市民大翻身的願望！」