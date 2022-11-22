前科學園區同業公會理事長沈國榮（左）22日為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，力挺沈慧虹，沈國榮也強調，市長人選最重要的就是絕對「不能貪汙」，要「精忠報國」。（陳育賢攝）

前科學園區同業公會理事長沈國榮22日為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，沈國榮表示，沈慧虹如果當選市長，未來對竹科、對市民的意見傾聽，或者跟中央政府合作，都可以面面俱到，最重要的是市長絕對「不能貪汙」，要「精忠報國」。

中科園區公會監事長、和大工業董事長沈國榮說，新竹未來發展絕對是跟中央合作，如果沒有跟中央合作，中央的命令到新竹不能通行，新竹的發展中央不能支持，對新竹是不好的，市長應該要選出能與中央合作、重視市民福祉的人選。

沈國榮表示，過去十幾年來，他在新竹科學園區公會擔任理事長、副理事長，長期關注新竹的發展，前副市長沈慧虹與前市長林智堅都與竹科合作無間，尤其許多協調工作由沈慧虹作對接，包含防疫、用水與用電等需求，甚至「1通電話，明天就解決」。

他說，園區發展無縫接軌很重要，因此他要為沈慧虹加油，沈慧虹順利當選，對新竹發展才有很大的助益。

沈慧虹則表示，參選之初，她曾拜會沈國榮，就竹科發展討論，感謝沈董特別致電打氣，並於今天現身相挺。她表示，過去竹科產業一飛沖天，許多城市規畫、生活機能沒能來得及跟上，過去她與前市長林智堅協助解決交通用水用電等問題，她也提出政見，要與竹科設立單一窗口。

她說，年輕工程師來新竹打拚，不能再是沒有根的浮萍，員工心情很重要，會影響創意跟工作穩定，因為未來她會致力打造更幸福、光榮的宜居城市，照顧年輕工程師的下班生活。