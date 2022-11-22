前副總統陳建仁昨（21）日赴南投縣，為民進黨南投縣長候選人蔡培慧輔選。蔡表示，很感謝陳的相挺，以及對她在規劃原鄉升級的努力；其實她早在8月份就已提出10項原鄉政策，最重要的就是要設立 「原住民族諮詢委員會」，青年、婦女、耆老 定期地來討論原鄉需求，她更要積極與部落族人討論，一起推動「族語即是生活」的概念。

蔡培慧今日在臉書發文表示，陳建仁昨天下午來到仁愛鄉萬豐部落，「大仁哥」說：「真正的權力，就是服務。」她特別感謝前副總統對於原鄉的重視，也看見她在規劃原鄉升級的努力。

蔡培慧指出，她早在8月份已提出了10項原鄉政策，最重要的就是要設立 「原住民族諮詢委員會」，讓青年、婦女、耆老 定期地來討論原鄉需求，與政策落實的狀況，大家才能夠真正地解決原鄉的需求，而非憑空想像部落要什麼？

不僅如此，蔡培慧強調，幾十年沒辦法解決的灌溉用水問題，她在羅娜部落已經逐步來完善灌溉設施，族人朋友有感，就是看見她的努力。未來她若當上縣長，會來針對灌溉設施及簡易自來水，好好來改善現有不足的問題。傳承族群文化，就應該從生活帶入，無論是托育、安心上工的工作內容，她都會積極與部落族人討論，一起推動「族語即是生活」的概念。