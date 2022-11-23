衛福部長薛瑞元日前一句疫苗掮客，引起各界討論誰會是薛口中的「掮客」？曾有心捐贈疫苗的佛光山更因此跳出來自清，這讓國民黨立委鄭麗文看不下去，狂酸民進黨左打慈濟、右打佛光山還提天主，自己才是全台最大邪教。

鄭麗文昨（22）日在臉書表示，薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中阻擋疫苗騙子的利益，因此被人懷恨在心，相關說法引起廣大爭議，指揮官王必勝事後證實也曾接過幾通自稱買得到疫苗的電話，引起外界猜測所謂掮客到底是指前副總統呂秀蓮，前行政院長、台灣東洋董事長林全，或是佛光山等曾想捐疫苗的宗教團體。

「各界都要求薛瑞元公布疫苗掮客名單，他卻只大笑五聲！」鄭麗文質疑，到底是因為幼稚才不回答，還是根本沒有疫苗掮客這件事，「是誰一直擋疫苗？是誰一直百般刁難好心的企業跟團體？難不成之前要買疫苗的都是騙子？」

鄭麗文指出，疫情自3年前開始，但去年在台爆發仍遲遲沒有疫苗可打，慈濟想捐贈時還被官員嗆聲，此次薛瑞元發言引起爭議後，逼得宗教團體出面發聲明稿解釋情況自清，原本只是好心想幫忙，最後卻慘遭影射，「民進黨擋BNT、力推高端疫苗，說真的，到底誰才是疫苗掮客？」

鄭麗文說，民進黨左打慈濟、右打佛光山，前副總統陳建仁幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選時，甚至還扯出天主，狂酸一直拿神出來騙的民進黨，才是全台最大邪教。