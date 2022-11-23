民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早在中壢與平鎮車隊掃街，喊出要萬箭齊發讓市民全面看見。對於桃園市長鄭文燦遭指涉炒地皮，已赴桃園地檢署向國民黨桃園市議員候選人凌濤提告加重誹謗，鄭運鵬表示，國民黨主席朱立倫帶領的選戰如此惡質，以瞎掰傳聞惡意連結，支持鄭文燦透過法律追求真相、保護權益。

鄭運鵬指出，很難想像由朱立倫帶領的國民黨，這次選舉惡質到這種地步，瞎掰出莫名其妙的控制賭盤傳聞，還說涉及土地炒作，但過去國民黨才是因為炒地皮被淘汰，現在還惡意連結、無端指控，他強調支持鄭文燦透過法律行動，追求真相、保護權益，讓市民看清楚國民黨的惡質操作。距離投票日倒數3天，外界關注是否集中火力在南桃園？鄭運鵬回應，剩3天不會分南北桃園，每位市民、每個行政區都盡量拜會，喊話要萬箭齊發讓市民全面看見。

至於如何爭取年輕選民支持，鄭運鵬說，桃園是近年少數有人口紅利的直轄市，鄭文燦8年好成績與照顧政策讓人口增加21萬人，其中大多是年輕家庭，他呼籲見證桃園進步的市民出來投票，不分年齡，將選票視為護國神山，大家都能是護國群山。他也提到孕產政策，未來市政建設要大、照顧要細，包括單身產婦與罕病家庭等，都有提出照顧計畫，要率全國之先照顧這些族群。

此外，鄭運鵬也提到，有看到國民黨桃園市長候選人張善政在座談會中發的泡麵照片，明顯超過30元，他認為選舉送禮文化不該發生，這包泡麵已高於過去桃園選舉大家一般可接受的價格範圍，喊話市長選舉應乾淨才對。