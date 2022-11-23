雞蛋營養價值豐富，是常見且容易取得的優質蛋白質來源，但民眾在選蛋時常有會有「紅殼蛋比白殼蛋營養」或「蛋黃顏色越深，營養價值越高」等觀念。對此，營養師針對雞蛋提出4大常見迷思，提醒民眾雞蛋的營養差異不多，並不會因為蛋殼顏色或粗糙與否而有差異。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，相較於五花肉、培根等飽和脂肪酸會影響血液中的膽固醇數值，蛋的卵磷脂可以減少腸道脂質吸收、降低肝脂肪、增加高密度脂蛋白膽固醇，可降低心血管疾病的風險。

她並提到，國人在採購蛋時常有4大迷思，包括「蛋殼越粗糙代表雞蛋越新鮮」、「紅殼蛋比白殼蛋營養」、「蛋黃顏色越深，營養價值越高」、「雞蛋放門邊蛋架保存」，但這些說法均不正確。

迷思1：紅殼蛋比白殼蛋營養？

蛋殼顏色與蛋的營養無關，主要與雞隻品種及遺傳有關。雞蛋的營養取決於雞隻的飼料供應與健康狀況，和蛋殼的顏色無關，所以褐殼蛋與白殼蛋的營養成份並無差異。

迷思2：蛋殼越粗糙代表雞蛋越新鮮？

蛋殼表面粗糙顆粒，是因為鈣質過多分布不均勻所造成，無關新鮮程度，只要雞蛋存放的時間不要太長久，都是新鮮的雞蛋。

迷思3：蛋黃顏色越深，營養價值越高？

蛋黃顏色除受遺傳（品種）影響外，其主要受飼料中所含色素成分多寡所致。如飼料裡含有較多黃色玉米、胡蘿蔔素等，所產的蛋黃顏色就會加深，但主要營養成分差異不大。

迷思4：雞蛋該如何保存？

若民眾購買的是盒裝蛋，建議連同包裝外盒直接放進冰箱，因為每日冰箱開關造成溫度變化及晃動，蛋殼表面容易產生水氣，使雞蛋表面殘留污染物及微生物有機會滲入蛋中造成品質下降。此外，雞蛋容易在開關冰箱門時受衝擊而出現裂痕，可能造成蛋殼內側的薄膜破裂、蛋白滲出，若沒有立即食用，也會造成雞蛋變質、壞損。