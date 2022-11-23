國民黨苗栗縣長候選人謝福弘23日前往海線通霄、苑裡等鄉鎮車隊掃街拜票。謝福弘表示，近期苗栗賄聲賄影愈來愈多，盼檢調持續全力出擊，苗栗的民主不要被黑金賄選所汙染。

謝福弘說，苗栗賄選案件這陣子非常多，之前縣長徐耀昌感恩餐會是否涉及替特定候選人抬轎、變相賄選已經被檢方追查，檢方甚至已經針對部份賄選的具體事証，陸續裁定交保、羈押禁見，甚至在選前就正式起訴。

謝福弘表示，他支持檢方在選前全力出擊，因為種種變相賄選不只汙染苗栗的選舉，更是民主的毒藥，期望檢方盡快釐清這些變相賄選的惡劣行徑，守護苗栗的民主不要被黑金賄選所汙染。

謝福弘強調，凡是現在會用餐會請客攏絡民眾，甚至直接買票的候選人，未來若當選一定會牟求私利、掏空苗栗，呼籲選民一定要睜大眼睛，讓真正清白正直的人選帶領苗栗縣，千萬不要讓黑金違法的人入主縣府，讓苗栗人被全台灣看笑話，踐踏苗栗人的尊嚴。