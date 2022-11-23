前新竹市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，遭撤銷台大國發所碩士學位。知情人士爆料，在林該碩士論文口試前，英系金主、新竹物流前營運長陳榮泉曾向林指導教授陳明通主持的研究專案捐款2筆共400萬元，陳才護航林碩士論文過關。

前新竹市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，遭撤銷台大國發所碩士學位。知情人士爆料，在林該碩士論文口試前，英系金主、新竹物流前營運長陳榮泉曾向林指導教授陳明通主持的研究專案捐款2筆共400萬元，陳才護航林碩士論文過關。（圖者提供）

知情人士表示，2016年2月1日林智堅正式啓動碩上論文公關工作，爲了讓由楊姓助理代寫、大篇幅抄襲的碩上論文得以過關，林授意自己與英系重要金主陳榮泉，2016年3月23日以新竹物流公司名羲，捐款200 萬元給陳明通研究專案。

前新竹市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，遭撤銷台大國發所碩士學位。知情人士爆料，在林該碩士論文口試前，英系金主、新竹物流前營運長陳榮泉曾向林指導教授陳明通主持的研究專案捐款2筆共400萬元，陳才護航林碩士論文過關。（圖者提供）

知情人士說，3月23日該筆款項到賬時，陳明通名爲「兩岸談判研究團隊」研究專案甚至還未完成台大會計科目代碼開立，直到當年4月7日，「兩岸談判研究團隊」才完成「FD105009」會計科目代碼開立。

前新竹市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，遭撤銷台大國發所碩士學位。知情人士爆料，在林該碩士論文口試前，英系金主、新竹物流前營運長陳榮泉曾向林指導教授陳明通主持的研究專案捐款2筆共400萬元，陳才護航林碩士論文過關。（圖者提供）

知情人士質疑，重金資助最高學府台大幫助發展，本應大書特書以提升企業及個人社會聲望，陳榮泉捐款後卻要求台大不得將這兩次捐款的捐款人姓名、身份、捐助金額及專案名稱刊登在台大相關網站或刊物，僅以「台大之友」代稱捐款人。

知情人士表示，陳榮泉完成該筆捐助後，於當年6月份即離開服務30餘年的新竹物流公司，被拔擢爲新竹科學城物流股份有限公司董事，由原本私人企業二號人物高升為國營事業實際控制人。

知情人士說，之後林智堅論文口試前夕，陳榮泉於2016 年11月25日再次以個人名羲向陳明通科目代碼爲「FD105009」的「兩岸談判研究團隊」資助研究經費 200 萬元。

知情人士更指控，陳明通收到第一筆捐款後，爲便於個人使用，還於2016年5月聯繫台大財務副校長室李瑞琦，以「研究經費使用不便」爲由，將該筆以行政捐款名義捐贈的 200 萬元中的100 萬元變更爲研究計畫捐款，規避財務監管，方便領用支取。

知情人士指出，陳明通收 400 萬元後，默許林智堅碩士論文抄襲、由楊姓助理代寫，並在事發後極力護航，除黨派利益、個人官位考量外，背後收受英系與林智堅金主巨額利益輸送才是主因。