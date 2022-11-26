陳明通大概是史上最怪異的「國安局長」了。過去的國安局長，都很低調。
可是陳明通不但高調，而且爭議很多。陳明通長期在學界，但是跟政治關係密切，很早就是民進黨的政治幕僚跟學術樁腳。他在2000年5月，就當陳水扁的陸委會副主委，後來又當了陳水扁跟蔡英文的陸委會主委。
可是，他在當民進黨的大官期間之外， 又不斷到大陸講學、交流、往來。等他當民進黨陸委會主委的時候，卻又開始阻礙兩岸交流。這種兩岸的雙面人，就是，只有他可以跟大陸交流，只有他可以去大陸講學。
他的學術倫理，更被質疑。民進黨新竹前市長林智堅在台大的碩士論文，因為抄襲，被台大撤銷學位。在林智堅涉及抄襲時，陳明通是國安局長，他竟然以林智堅指導教授的身分，幾次發文護航林智堅。其實，當台大撤銷林智堅學位時，陳明通就應該引咎辭職下台了。可是，他不但不下台，還在被質疑的時候說，他是國安局長，不回答有關陳教授的事。這鍋甩的……。
國民黨市議員王鴻薇爆料，就在陳明通收林智堅當學生的時候，新竹相關給台大的捐款有400萬。
陳明通出面回應說，這個捐款，每一分錢都是捐給台大的，不是進他口袋。
陳明通還被發現，他當台大國發所所長跟教授時，收了很多政客做學生。這些政客，並沒有學術成就。有一些甚至是利用「吳寶春條款」，就是從高中畢業生，直攻碩士學位。等到畢業時，碩士論文卻選擇不公開，讓大家無法檢驗。這就讓人質疑，陳明通用學術地位，政學兩棲，不顧學術專業，幫自己建立政治地盤。
陳明通的政治學術雙面，跟在野時去大陸，上台後反中的雙面。其實也跟民進黨很多人挺一致。
挺經典。
綠能，你不能。
（作者為資媒體人）
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