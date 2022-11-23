海洋委員會112年度歲出編列296億74萬6000元，相較上年度增加55億2578萬5000元，以籌建海巡艦與遠洋巡護船發展為大宗，增列32億178萬7000元。立法院內政委員會23日審查決議凍結逾800萬，提書面報告後始得動支。
內政委員會審查112年度中央政府總預算案關於海委會及所屬、海委會海洋保育署、國家海洋研究院部分，海委會代理主委周美伍報告指出，海委會歲出預算編列296億74萬6000元，包含海洋業務4億4224萬8000元、執行海巡業務140億7742萬、海洋保育業務5億9796萬6000元、發展海洋研究業務6億3314萬7000元、基本行政運作經費138億4996萬5000元。
海委會今年度歲出預算相較上年度增加55億2578萬5000元，主要增列籌建海巡艦艇與遠洋巡護船發展32億178萬7000元、艦艇油料2億7076萬9000元、東沙島既有航道與海岸線強固工程2億4152萬4000元、國家船模實驗室多功能水槽建置2億元、新建海委會合署辦公廳舍工程1億9021萬4000元、海洋污染監測與應處8100萬元等。
協商討論後，內政委員會決議凍結海洋業務100萬、海巡業務200萬、海洋研究業務50萬、海洋研究院國外旅費15萬；海洋保育業務凍結100萬，另凍結海岸清潔維護計畫、海洋污染監測計畫各200萬，凍結部分提書面報告後始得動支。
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