將在明年控制眾議院議程的共和黨國會議員在周二對抖音(TikTok)施加壓力，並且質疑該公司對於與中國分享了多少使用者數據問題，誤導了國會。

眾議院能源和商務委員會的共和黨頭號人物Cathy McMorris Rodgers，和監督委員會共和黨頭號人物James Comer已經寫信給TikTok，表示在簡報中提供的資訊似乎並不準確。

共和黨議員在周二給TikTok執行長周受資的信件中表示，TikTok提供的資訊似乎不真實或具有誤導性，包括TikTok沒有追蹤美國用戶的地點位置的問題。

TikTok沒有立即提出相關評論。

共和黨將在明年一月接掌眾議院，此封信顯示，他們計畫對包括TikTok在內的中國企業進行嚴格審查。

但是民主黨的拜登政府也對TikTok表達了擔憂。美國聯邦調查局局長Christopher Wray在11月稍早說，中國政府可能利用這款影片分享App來影響使用者，或者控制他們的裝置。

議員們對TikTok提出的問題包括，要求TikTok提供與拜登政府談判的任何協定，以便讓TikTok在美國的業務保持活躍。

由於擔心美國用戶數據會回傳給中國政府，美國外國投資委員會(CFIUS)在2020年要求字節跳動(ByteDance)分拆TikTok。雙方的談判長達數個月。總統拜登則在2021年6月撤銷了前總統川普一系列的TikTok禁令，包括禁止新下載TikTok app，並要求商務部進行新的國安審查。