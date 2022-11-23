為與各界分享製造業減碳成果與實務交流，工業局23日舉辦「2022綠色工廠及產業減碳成果發表暨綠色技術工程實務研討會」，由連錦漳局長致歡迎詞揭開序幕，全國工業總會副理事長何壽川致詞鼓勵同時在活動現場針對18家溫室氣體減量績優廠商予以公開表揚，以及對10家資源再生綠色產品廠商頒發證書。

工業局表示，藉由每年邀請專家組成遴選小組，遴選出各行業在溫室氣體減量上有卓越貢獻者，如減量績效突出或實施創新減量措施的廠商，成為年度減量績優廠商。另外，對於使用一定比例以上的回收料作為原料，同時在生產階段中符合省能資源、少污染，具增加社會利益或減少社會成本的廠商，亦授予資源再生綠色產品殊榮。

由於今年度適逢工業局推動綠色工廠十周年，該標章透過評估工廠綠色管理、能資源節約、產品環境化設計等面向，引導產業落實ESG作為；活動現場亦邀請獲證綠色工廠標章的20家企業集團代表上台，共同點亮歡慶綠色工廠十周年LED立體牆，迎接下一個十周年到來。活動下午為綠色技術工程實務研討會，邀請28位論文發表人進行發表，發表主題有「空氣品質與減碳」、「資源減耗及再利用」、「產業節水及水資源再生」及「循環經濟與環境規劃管理」等綠色技術實務。

面對全球暖化與氣候變遷加劇，蔡總統在2021年4月22日世界地球日宣示，將2050淨零轉型作為目標，因此國家發展委員會於今年3月公布了淨零碳排路徑圖及臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略，作為各部會推動淨零碳排的依據，製造業依此行動路徑，從減碳、低碳、逐步邁向淨零轉型的目標。此外，本局長期與標竿企業合作推動減碳工作，未來將進一步透過「以大帶小」的作法，擴散至供應鏈，帶動更多國內企業共同落實低碳轉型。

經濟部工業局自2005年起推動產業溫室氣體減量、導入節能減碳技術、建置能源管理系統、應用綠色技術與設備，以及揭露產品環境資訊等多項措施，並結合全國工業總會、產業公協會及相關業者成立工作小組，產業已持續朝低碳轉型，迄今製造業已累計減少超過1,810萬噸的碳排放。

最後工業局也提到，在今年7月份已與全國工業總會、產業公協會，推動成立「產業碳中和聯盟」，透過「強化產業碳管理能力」、「建立產業減碳服務平台」、「推動多元化以大帶小作法」等三項重點策略，帶動台灣製造業低碳轉型。為了達成長期淨零排放目標，產業尚需擴大導入現有成熟技術，如加速設備汰舊更新、燃煤改為天然氣及生質燃料等，並預為布局前瞻技術，如氫能煉鐵、二氧化碳再利用等，多管齊下推動淨零轉型行動，才能加速邁向國家淨零碳排目標。