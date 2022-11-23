這方式真的是好吃的關鍵？原PO在網上分享2張照片，照片中是在某路口有2輛機車在停等紅燈，但其中有1輛掛有輔助輪的機車，車上竟在著一塊大豆腐，原PO也笑稱「拓海老了，還是沒放棄四輪(真的超強）」，意指送豆腐這件事；不過有網友看見該豆腐沒有任何包裝外層，認為這樣的運送過程，不是很衛生。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳2張照片，照片中是在某十字路口，前方有2輛機車在停等紅燈遭拍下，然而，其中有輛機車兩側掛著輔助輪，後坐椅墊上有個木板，木板上擺著一大塊豆腐要被送往某處；而原PO也在貼文寫下「拓海老了，還是沒放棄四輪(真的超強）」，不過他也表示網友看到照片「別太認真」，只是要搏君一笑。

他在街頭上看到1名阿伯用裝著輔助輪的機車載著1塊大豆腐，開玩笑的表示「『拓海老了』仍沒忘記用四輪送豆腐」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「看來豆腐的抓地力比輪胎強」、「你誤會了，這是豆腐造型的後座舒壓椅墊」、「求展現水溝蓋跑法」、「這一定是初學者，只能載一層」、「不是啊！這也是四輪的」、「其實那只是道具，讓大家知道他還沒填海或落海」、「水杯呢？不能灑出來」。

不過另外有網友則認為，這豆腐的運送過程，不是很衛生「到客戶手上變芝麻豆腐」、「這應該是老豆腐，嫩豆腐騎到都震碎了」、「很有料的豆腐餒」、「豆腐好吃的地方就是運送過程的關鍵」、「應該包一下吧，很髒耶」、「吸收大自然的精華」、「沿路加料」、「真不會變豆花嗎」、「髒，有夠隨便」、「美味的秘方」、「好吃的關鍵，日曝豆腐」。