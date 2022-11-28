日前年約49歲林女從騎出騎樓時，撞倒2台違停機車，將車扶起後便逕自離去。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前年約49歲林女從騎出騎樓時，撞倒2台違停機車，將車扶起後便逕自離去，機車被撞倒的2位車主林女及陳女發現愛車受損心痛報案，中市警五分局員警獲報後，竟在調查過程遇到肇事者本人，眼尖認出直呼「就是妳！」，林女否認未果，警方則針對違規3人皆開罰。

台中市政府警察局第五分局交通分隊警員吳政哲日前晚間21時30分獲報，北區大連路二段有1起交通事故，員警到達現場時發現僅有2部重機車停於路旁，原來是林女及陳女牽機車時發現車子受損，並向警方稱已查看大樓監視器卻照不到車禍現場。

吳員積極追查，請管理員協助再次查看監視器，發現1名身穿藍白衣服的女騎士，從騎樓騎出去時撞到2部違停機車，將2台機車扶起後，就將她的車輛騎至騎樓停車離去。吳員先至騎樓尋找肇事車輛，確認左側是否有撞擊跡證，但騎樓所有機車均有車損，無法比對。

吳員返回管理室時，竟剛好遇見身穿藍白衣的林女本人出現，吳員立即認出，直呼「就是妳！」，林女起初否認回應，但吳員向林女說，監視器都照得清清楚楚，「你連衣服都沒換，怎麼不是妳？」，林女才承認；現場2位報案車主也驚呼員警相當厲害，一眼就認出肇逃的人。

林女向吳員表示，撞倒2台機車後，發現並不嚴重，且2台機車都是違停，就沒有報警；事後經吳員查證，肇事者林女也是無照駕駛，對違規3人均開罰。

中市警第五分局指出，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。若是肇事逃逸案件，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照1個月至3個月。

中市警第五分局也提醒，駕駛行駛道路上，即便是對方違規停車也不代表就可以肇事離去，駕駛仍有行政法上責任，須依規定處理。