台中司法大廈12月1日上午傳出法庭走廊吵架拉扯事件，警方指出，有民眾因案到庭準備偵訊，卻在法庭外先是大聲爭吵、接著互相拉扯，有些在走廊等候開庭的民眾紛紛走避，直呼「誇張！」處理員警獲報到場後，先維護現場秩序，雙方目前沒提告。

根據警方調查，30歲張姓男子與對方另名男子，於開庭中因發生糾紛而於法庭內發生口角、拉扯衝突，其中有一人衣服還被扯破，警方到場後雙方仍於地檢前大聲理論，沒有發現鬥毆暴力打架情形，先由庭內法警戒護隔開，讓檢方在隔離訊問下順利完成偵訊。

據警方了解，引發糾紛衝突的2名男子，疑因妨害自由案件來開庭，在法庭內先發生口角糾紛、引爆衝突，西區派出所於9時25分獲報派員趕抵現場處理，在警方勸導下先停火，雙方因擔心危害事件發生，於開庭後由警護送離開地檢，但雙方步出庭外，又開始互嗆，經警方制止才停息離去，雙方目前沒提告。

台中市警第一分局表示，秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。