國道3號北上174公里清水段昨早（28）發生一名女子因不明原因從上方陸橋墜落至國道，女子墜地後躺在路中一度失去意識，送醫後雙腳骨折，無生命危險，其他車主當時拍到女子趴在路面的畫面曝光，女子事後稱是不小心掉下去，但有目擊者說看到她坐在陸橋旁，詳細事發原因仍待釐清。

警方指出，今天上午11時10分，國道3號北上174公里上方陸橋，傳出有人墜落到國道上；台中市消防局派救護車到場前，已由醫院救護車送到梧棲童醫院救治。初步了解，女子身體擦挫傷、雙腳骨折，目前意識清醒；全案正由警方協助調查處理中。

臉書「記者爆料網」曝光當時畫面，當時該路段車流壅塞，一輛車行經右側一輛工程車後，就發現一名短褲女子全身趴在國道路面上失去意識；據了解該名林女供稱她是不小心掉下去，不過該陸橋兩側有高達1公尺的鐵絲網圍著，為何會墜落仍待警方調查；另名駕駛則說女子當時是坐在陸橋上，之後就墜落。

國道警方表示，女子後來在到醫院前已恢復意識，能說話，院方檢查她右側1、2、3節肋骨骨折，左側1、2、4節肋骨骨折，雙側骨盆腔骨折，血壓很低，目前仍在做進一步檢查中。