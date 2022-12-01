女星田依甯早前成為運動節目中的黑馬選手，由於她表現精采，近日受到領隊錢薇娟邀請來代班，怎料這次代班竟讓她「又有新手指骨折」且痛到無法拿筷子，所幸在經過三個月的治療後，目前狀況已經好轉，讓粉絲鬆了一口氣。
田依甯昨（30）日在臉書上發文透露，先前參加《全明星3》時已經骨裂過，之後取代班第四季又有新手指骨折「這次更嚴重，骨頭直接掉了一角，手指歪掉了」不過經過三個月的固定及復健，雖未完全復原，但已經能拿筷子了。
隨後，她也感謝她的主治醫師，原本她的症狀醫師是評估需「開刀打鋼釘」，但考量到「指甲跟疤痕的美觀（怕我指甲長的不漂亮）」於是改用醫師「發明的固定指套固定」如今她的指套也終於「畢業了」。
最後，田依甯也坦言「我本來以為我有10隻手指頭，少一隻傷兵，不會對生活造成影響，但事實證明我錯了⋯」她表示因為手指不方便導致無法開瓶開、拿筷子、重訓、洗頭，連穿褲子都很困難，因此她也感嘆說道：「真的不要小看身體任何一個部位的重要性，他們的存在有絕對的必要」。
田依甯為前籃球國手昝家驤女兒，過去曾接過零星廣告、戲劇、模特兒演出，直到參加《全明星運動會》第三季藍隊，原本以鍋底選進隊裡的她，憑著努力成為當季黑馬，更在賽末獲得當季最佳進步獎，並被該節目主播徐展元稱為「節目史上練習最認真的藝人選手」。
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