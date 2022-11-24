衛福部長薛瑞元日前指出的「疫苗掮客」說持續延燒，在野立委今在司法與法制委員會詢問法務部長蔡清祥，對於薛瑞元爆料的「疫苗掮客」是否要立案調查？也有立委表示薛瑞元未告發是失職、甚至有失律師顏面；蔡清祥則回應，會責成相關檢調單位處理。

立法院司法及法制委員會邀請司法院副秘書長黃麟倫與法務部部長蔡清祥列席，國民黨立委林思銘、洪孟楷、國民黨團總召曾銘宗都詢問有關薛瑞元日前所指「疫苗掮客」說。

林思銘指出，依照刑事訴訟法241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。也就是薛「有義務且並未有裁量權」，質疑薛瑞元有失職；而對於薛瑞元不公布「掮客」名單，還說公布「太幼稚」，林思銘也批評，對於一個具有律師資格的人說出這樣的話，有失律師臉面。

林思銘也問蔡清祥，檢察官是否要依職權先去了解此案？甚至傳喚薛瑞元問他掮客是誰；曾銘宗也詢問，檢調是否要立案調查？曾後來更直接要求要立案，若需要委員會寫主決議或附帶決議也可以當場擬出，曾銘宗說，若立案，查案到某個程度假設沒有，也算是給當事人一個澄清的機會。

蔡清祥則回應，會轉知檢調單位去了解案情，若合乎立案標準就會立案，後續都依法辦理。

洪孟楷則質疑，薛瑞元在某市長候選人的場合公開爆料，可能構成意圖使人當選或不當選的嫌疑，依照薛瑞元當時代表個人還是衛福部長而定。蔡清祥表示，公務員都有上下班，這部分要由人事處來認定。蔡清祥則也承諾，或責成檢調單位了解案情、蒐集報導、發言，要求檢調單位依法辦理。