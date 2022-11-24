疫後旅遊市場復甦，低成本航空陸續回歸市場，菲律賓皇家航空宣布將於今年12月26日起開航台北－卡提克蘭，從機場搭車15分鐘就能到達碼頭，搭船前往度假勝地長灘島。皇家航空指出，機位將釋出給旅行社包裝行程，近期就會有各式產品出現。

長灘島為菲律賓著名旅遊勝地，綿長粉狀白色沙灘、清澈湛藍海水、令人驚嘆的日落等，還為所有年齡層旅客提供旅遊活動，受到全球旅客歡迎。

皇家航空指出，以前台灣出發前往長灘島的旅客，航班降落在卡利博機場，再搭乘約2小時的巴士前往卡提克蘭港口，搭船前往長灘島。公司12月26日起開航台北－卡提克蘭，替長灘島旅遊提供全新選擇，旅客出機場只要15分鐘車程就能抵達卡提克蘭港。

台北－卡提克蘭採用A320執飛，首航後的航班營運日為12月30日、1月3日、1月7日、1月11日、1月15日；1月19日至2月8日每日營運；2月9日至3月25日則為每周三、五、日營運。