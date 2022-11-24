印刷版材廠太普高（3284）連續虧損3年之後，直到今年上半年才止損，累計今年前三季每股盈餘0.36元，由於本業表現平平，因此，房產興建與銷售等轉投資事業的表現，將成後續觀察焦點。

太普高總經理侯景文24日在法說會表示，太普高2019年每股虧損0.67元、2020年每股虧損1.49元、2021年每股虧損0.86元，今年前三季則是每股稅後盈餘0.36元。

他說，未來除了版材本業的持續經營，另一個營運重心則是集團資源整合的多角化發展，包括持有8％的和逸建設，已陸續開發高雄林德官段建案、以及台南水晴川、水星光、璞日、河睦、以及金城段等建案，可望在2025年完工。

侯景文指出，太普高100％轉投資的子公司上嘉行銷，則負責銷售集團建案。

太普高持有20％的台南安平星鑽公司，將簽署安平港開發計劃，預計開發40,678坪陸域面積和11,492坪水域面積，他說，開發項目包括遊艇碼頭、俱樂部、觀光旅館、公寓式酒店、商辦、零售、餐飲、以及商場等。