搶攻跨年倒數商機，台北國泰萬怡酒店首度攜手Peroni義大利沛羅尼啤酒，於12月31日晚上9點半起於14樓高空酒吧Drift Lounge & Bar共同舉辦「台北國泰萬怡酒店x Peroni 怡起跨年派對」，除了遠眺台北101及無邊際市區夜景以外，現場並邀饒舌歌手陳婉玲Lin現場熱歌演出，提供各式主廚精選自助美饌及酒水無限暢飲，現場還可兌換限量供應的「Peroni 義大利沛羅尼啤酒」。即日起至12月25日前於KLOOK預訂可享免服務費早鳥優惠，每位成人2,023元，兒童價1,012元，僅開放120席訂位。，

「台北國泰萬怡酒店x Peroni 怡起跨年派對」現場除了音樂放送不間斷以外，主廚並設計各式美味讓參加者一飽口福，每位享有「海鮮水晶杯」、「松露燕窩巧達湯」各一份，另外還有「紅酒燉羊肩排」、「焗烤千層麵」、「日式起司炸豬排」、「沙拉吧」及「海鮮吧」等自助美饌，「綜合冷肉盤」、「墨西哥玉米脆片」、「卡布里番茄乳酪」、「現爆爆米花」、「肉醬薯條」、「蜂蜜芥末起士條」及「香酥雞米花」等下酒美味，同時也備有精選紅白酒、香料熱紅酒、氣泡酒及各式特調無限暢飲，現場也限量開放兌換「Peroni 義大利沛羅尼啤酒」，一票盡享跨年倒數的歡樂氣氛。

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