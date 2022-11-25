中鴻(2014)開出12月份盤價，全面維持平盤，其中內銷價部份，包括熱軋、冷軋及鍍鋅等大宗底材鋼品，全面維持平盤；外銷價格部份，也都維持平盤，但實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，盤價上升動能目前還尚未明朗。

中鴻表示，當前鋼市供需持續改善，且鐵礦砂價格反彈，鋼廠成本壓力仍處高位，在多國減產效應下，鋼價勢必有所支撐，考量協助下游年末庫存去化，本次盤價保持平穩，並搭配多元措施，維持市場穩定。

供給方面，中鴻指出，近來全球鋼材供給持續收縮，歐洲鋼廠因能源價格飆漲而減產約20%，越南和發鋼廠(Hoa Phat)關停4座高爐，台塑河靜鋼廠(FHS)也計劃實施第1階段減產15%。

中鴻表示，大陸10月粗鋼日均產量257.29萬噸，創今年新低，加上大陸政府放鬆房產資金調控，多地基建項目持續開工，預計未來鋼市供需漸趨平衡，有利鋼市回溫。

中鴻也表示，鋼價要再向下的機率偏低，目前就是持續築底中，減產有壓力，但不會立刻見成效，上升動能目前還尚未明朗，最快也要待明年春節之後的回補庫存力道。