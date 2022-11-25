在馬來西亞政壇期間，曾經歷任過財政部長與副總理要職，後因案入獄，出獄又當選為國會議員，先後度過二十五年風風雨雨，安華現在終於扶正，成為新任總理。不過，大馬社會以及政經等方面有不少棘手的問題，也急需這位幾乎沒有蜜月期的老將一一來解決。

若單純就經濟層面來看，若要與今年有高達7%的傲人成績來相比，馬來西亞明年GDP可能只在4%至5%之間游走，成長速度明顯趨緩。外界也預估，大馬央行將繼續升息來對抗通膨，像十月通膨就高達4%，且超乎市場預估。

在小市民日子愈來愈難過之下，安華或將偏向實施民粹主義，並採納大馬政黨UMNO（巫統）大撒幣的金援承諾，藉此幫助當地最窮困的弱勢族群。政治學者也指出，安華要把改革重點先放在經濟項目與社會結構上才行。

UMNO曾開出政治支票，保證大馬每個家庭，每月收入至少可有2,200馬幣令吉，約490美元。這表示中央政府需要增加支出才不至於跳票。如果安華實施此政策，馬來西亞的財政重整計畫可能就會被耽擱，最生氣一群莫過於信評公司。

由安華所率領的政府團隊，將在十二月議會期間提出明年總預算案，這也牽扯到是否可讓大馬民眾對新政府重拾信心。不過，目前大家比較關心的是，安華會不會對十月所提出的支出案先大幅調整一番再說。