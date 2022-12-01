雖然10月餐飲營業額寫歷年新高，但民進黨立委林岱樺今指前10個月外燴及團膳業仍衰退3成，在九合一大選人民用選票表達對執政不滿下，不可冷冰冰公文回覆，應給予有感措施幫助。經濟部長王美花回應，2周內會找外燴及團膳業來了解。

餐飲業大致已從疫情打擊中復甦，但林岱樺今在立法院表示，外燴及團膳業前10月營業額仍年減30.3％，主要是航空載客率尚未恢復。她也接到高雄市商業同業公會陳情，表示面對疫嚴峻、生意影響，向經濟部表達希望繼續補助或發振興五倍券，結果得到一紙冷冰冰公文，回覆說尚無此研議方向。

林岱樺提醒，2022九合一大選，人民已用選票對政府表達強烈不滿，與民同在的有感施政才是執政的王道，而非一只冷冰冰的公文回覆說「政府無法解決問題」。 她要求應該馬上展開產業對話，滾動式了解各產業狀況。

王美花解釋，業者當初是要求發普遍性五倍券，所以回覆無研議方向。對於外燴團膳業目前狀況，會在2個禮拜內找業者來了解。林岱樺呼籲，不能只是了解，不管是叫振興或紓困都可以，名詞她不管，但要讓人民有感。