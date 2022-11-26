民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（左）表示，這是從政17年來的挫敗，不會感到失望跟氣餒，沒有理由就是要更加的勇敢！（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵舉辦的開票之夜，支持者直盯螢幕上的開票狀況。（吳佩蓉攝）

九合一選舉在今（26日）投票結束，下午4時起各地陸續開票；民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵晚上在羅東鎮中正北路、倉前路路口舉辦開票之夜，現場零星支持者直盯螢幕上的開票狀況，士氣低迷；江聰淵表示，對於沒有能夠捍衛住宜蘭的正義、價值，深感抱歉，個人要承擔所有責任。

目前開出的票數，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙領先在前，與江聰淵票數相差2萬票；江晚上7時30分現身活動現場，不少支持者大喊，「市長，加油」；江表示，這是從政17年來的挫敗，不會感到失望跟氣餒，沒有理由就是要更加的勇敢！對於沒有能夠捍衛住宜蘭的正義、價值深感抱歉，個人要承擔所有責任。

江聰淵表示，謝謝縣民的支持、競選團隊的用心，陪他一路走來挑戰艱辛的任務， 雖這此沒有成功，但是要服務鄉親的心、為宜蘭服務的使命不會離開。他說，個人的努力不夠，要負起所有的責任去檢討，畢竟從2屆的議員、2屆的市長，競選過程都算順遂，故這次失敗就是要讓他更加警惕，「在這邊失敗，我會重新再站起來」。

江對於宜蘭市、羅東鎮的選票失利，表示跟整個宜蘭縣有連帶關係，所以會坦然接受市民選擇的結果，再次強調就是他有不夠努力的地方，會檢討改進！希望他不管在哪裡，都能繼續服務宜蘭鄉親，這是最重要的事情。而對於未來規畫，目前都未定奪，會先完成明後2天的謝票，然後銷假回去上完最後1個月的市長任期。

面對國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的高票領先，江聰淵表示坦然接受結果，指林如當選，在任期期間能好好做，也祝福她！期盼她在縣政推動上能更順遂。江說，在選舉期間，對於林的指責、指教的部分，希望林能做最好的調整，畢竟宜蘭歷任縣長都能標榜這麼好的政績，既然當選，當然希望林能交出一張好的成績單、回饋縣民，強調這是當選的責任，期許宜蘭要更好。