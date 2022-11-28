台股周一在權值股軟腳下表現疲弱，加權指數一度大跌275.39點。不過，觀光類股挾疫情趨緩、旺季需求及解封復甦題材護體，表現明顯獨強，類股指數開高後勁揚2.73％至106.73點，創去年7月底以來16個月高點，截至午盤維持近2％漲勢，領漲盤面各類股。

其中，旅遊業者燦星旅(2719)及飯店業者亞都麗緻(5703)亮燈漲停，飯店集團晶華(2707)及富野(2736)齊揚逾5％，連鎖餐飲集團八方雲集(2753)漲逾4％，雲品(2748)、老爺知(5704)、鳳凰(5706)、六角(2732)、王品(2727)、華園(2702)同步勁揚逾3％。

觀光產業2年多來受疫情受創甚深，隨著邊境管制逐步解封、出入境旅遊團解禁，在疫情期間咬牙苦撐的旅遊股可望逐步復甦，住房業務受邊境管制衝擊最大的雙北飯店業者亦喜迎回溫。疫情趨緩帶動公司尾牙聚餐需求恢復，宴會及餐飲業者營運亦迎來強勁反彈。

不過，缺工問題已成為左右觀光業者疫後復甦的最嚴峻挑戰。包括晶華董事長潘思亮、寒舍董事長蔡伯翰先前均指出，即使調漲薪資也不見得找得到基層員工，潘思亮更直言「缺工是國安危機」，呼籲政府能開放觀光業聘用外籍移工，解決基層員工「找嘸人」問題。