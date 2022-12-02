隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，防疫規定在12月1日終於鬆綁，即起出外不必佩戴口罩，沉寂已久的婚嫁市場終於迎來曙光，加上年底是結婚旺季，海瑞溫斯頓（Harry Winston）趁勢推出婚嫁珠寶新品，並在台北101打造大型祈願耶誕樹，祝福有情人終成眷屬，如願步入結婚禮堂。

隨著疫情趨緩，海瑞溫斯頓在年底趁勢推薦婚嫁珠寶新品，祝福準新人終成眷屬。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓向來是個充滿愛的珠寶品牌，品牌縮寫「HW」，代表了「Husband & Wife」（夫妻），象徵著夫婦共同攜手許下永恆不變的承諾，也被引伸為「Health & Wealth」（健康與財富），代表疫後的無限祝福，海瑞溫斯頓在此疫情之後的歡慶季節為愛歡呼、以愛為出發，將愛化為永恆，永久珍藏。

推薦婚嫁珠寶系列作品包含Belle訂婚鑽戒、Winston Blossom訂婚鑽戒、The One系列Double Halo訂婚鑽戒、Wedding Band單鑽戒指，都是深受準新人喜愛的婚戒款式，其中The One以鑽石主石外緣再鑲上一圈鑽石，有放大鑽石的視覺效果，而Double Halo則是鑲上兩圈鑽石，放大效果更好，最值得推薦，而Belle鑽戒是以巴洛克的線條勾勒鑽石之美，Winston Blossom鑽戒則是猶如片片花瓣般圍繞著鑽石，就像是一朵盛開的花，十分唯美浪漫。

海瑞溫斯頓推薦The One系列 Double Halo訂婚鑽戒，主石外緣有雙層鑲鑽，看起來更加碩大。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓推薦Belle訂婚鑽戒，巴洛克的線條更添華美。（Harry Winston提供）

代表彼此相繫、直到永遠的情人對表，也是結婚不可缺少的信物，海瑞溫斯頓推薦印記Emerald系列33mm石英腕表、印記Emerald系列腕表，腕表鑲上華美的鑽石，是成就完美愛情最閃亮的配方，為戀人們許下永恆的承諾。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列33mm白金鑽表。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓印記Emerald系列女用鑽表。（Harry Winston提供）

此外，海瑞溫斯頓即起至明年1月2日在台北101購物中心信義路入口佈置Winston Wishes祈願耶誕樹，融入經典藍色、Winston Cluster和Winston Gate等標誌性元素，只要用手機掃描QR Code，就可將心願或求婚宣言傳送到耶誕樹Winston Gate幸運之門的螢幕上，祝有情人終成眷屬。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列33mm玫瑰金鑽表。（Harry Winston提供）