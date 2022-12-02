為加速後疫情時代海外觀光市場推廣，台北市長柯文哲率市府團隊及悠遊卡公司赴日本沖繩交流，今拜訪沖繩縣廳並與知事玉城丹尼會面，除強化雙邊合作外，也特前往參訪沖繩在地飯店，深度了解旅宿業者在後疫情時代如何透過數位轉型、取得永續認證等思維。

台北市長柯文哲表示，疫情前台北報導日二國互訪人次高達705萬人次，其中日本來台旅客216萬人次排名第 2，訪日台灣人則有逾489萬人，而沖繩旅遊之外國旅客比例，以台灣佔34％位居第1。

柯文哲今上午拜會沖繩縣廳，知事玉城丹尼也表示，日本正在漸漸解封，沖繩也已經做好接待國外旅客的準備，隨著旅遊市場回溫，台日雙邊皆反思如何將特有文化與在地產業重新連結，成功吸引遊客回訪，相信疫情過後，台日雙方民眾交流會更加密切。

另悠遊卡進軍日本沖繩。柯文哲表示，這次可以在沖繩使用悠遊卡，非常謝謝沖繩縣政府的大力支持與幫忙。自11月7日起日本沖繩逾2000商店可使用悠遊卡消費，柯文哲此趟參訪行程更親自體驗，持悠遊卡在人來人往的國際通消費，享受即時匯率換算新台幣扣款功能，更大讚可透過手機直接加值，免收手續費。

台北市政府為協助旅宿業者迎接後疫情轉型商機，今年度辦理多場旅宿轉型課程，並將轉型成果帶往沖繩交流，此趟行程拜會了2家沖繩在地旅宿業，分別為強調「永續發展 生態保護」的Hotel Collective以及主打「智能旅館 數位創新」WBF集團旗下飯店。不管是旅宿導入環境永續理念或積極推動無人櫃檯等機器人自動服務，都一再突顯世界各地旅宿業者轉型的必要性。