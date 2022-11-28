「彰化人大小事」版主蔡坤翰，選前信心滿滿，不過最終只拿到1886票。（翻攝蔡坤翰臉書／吳建輝彰化傳真）

選舉落幕幾家歡樂幾家愁，彰化有幾個具人氣的臉書社團版主投入鄉鎮市民代選舉，其中南彰化擁有6.4萬粉絲的「社頭人俱樂部」版主邱湧錩，以1086票順利當選社頭鄉民代表；不過北彰化擁有31.5萬粉絲的臉書社團「彰化人大小事」版主蔡坤翰，選前信心滿滿，不過最終只拿到1886票。

網紅參政掀起話題，像是嘉義無黨「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，獲得2813票當選東區議員，除了超狂的政見與亮麗的外型獲得選民青睞，經營粉絲社團也是另外一個素人參政的跳板，不過能否將粉絲數轉換成票數，民眾看法不一，認為網路與現實畢竟還是有落差，還是要有完整論述與政見。

創立滿10年的臉書社團「彰化人大小事」，共有31.5萬粉絲，39歲的蔡坤翰在10年前臉書尚未普及時所創立，經常在臉書舉辦社會公益活動，這次投入彰化市議員第一選區選舉，掌握臉書社團量能，堅持不掛傳統大型看板，不設競選總部，時常與夥伴穿著彰化人大小事的背心在夜市、街頭拜票，儘管沒人認識蔡坤翰，但一定會知道「彰化人大小事」。

另外南彰化擁有6.4萬粉絲的「社頭人俱樂部」36歲的版主邱湧錩，順利當選社頭鄉民代表，儘管掌握臉書資源，但他認為「實體」與「虛擬」的政治世界天差地別，知名度無法換成選票，他從拜廟、捻香、拜訪社團做起，網路世界都是年輕人，但鄉下年輕人對政治冷感，他依然用勤走的雙腳走出選票。

地方人士認為，彰化的選民結構與都市不同，要靠經營社群媒體當選確實不容易，還是得靠勤走基層，面對面與民眾搏感情才有選票，加上經營臉書社團只是創立一個平台，加入的民眾或許本身也有自己的支持者，加上版主本身對於公共事務並無涉略的話，「臉友」不一定吃這一套，因此臉書社團可能是一個跳板，但想要靠臉書當選是不可能，還是要靠雙腳爭取選民認同。