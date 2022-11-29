新華社29日報導，新疆阿勒泰市人民政府28日深夜發布通報，極寒天氣導致該市一項目工地7名工人遇難。通報稱，11月20日以來，當地遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣。

11月26日23時許，阿勒泰市接到報警，G217線阿布公路第一合同段總承包部K58場站8名工作人員，因極端災害天氣走失，請求救援。

接警後，當地迅速組織救援力量，全力開展搜救工作，11月27日11時10分許，陸續將走失的8名人員找到並立即送往醫院救治，其中，1人生命體徵平穩，7人不幸遇難。

據阿勒泰市人民政府表示，因工程施工暫停，工人準備返鄉，專案施工單位遂安排將場站內部14名工人轉移至阿拉哈克鎮。11月26日19時許，該場站14人分乘2輛車前往位於距K58場站約4公里外的阿拉哈克鎮。

車輛出發後，因受極端天氣影響，在場站至G217國道路段均遭遇陷車，前車經自救後，於21時30分許到達阿拉哈克鎮。後車一行8人於19時10分許出發，在離開場站約500米處遭遇陷車，長時間未能解困。車上人員與領隊電話商議後，決定棄車攜帶行李徒步返回場站。

據場站負責人介紹，20時30分許該區域天氣變化異常加劇，風力逐漸增大，氣溫驟降，車輛燈光能見度不足3米，風吹雪造成部分路段積雪厚度達1米以上，大風、暴雪、寒潮極端天氣疊加，導致工人徒步返回場站時因迷路而走失。

通報稱，事件發生後，當地黨委政府第一時間和專案單位負責同志溝通，成立善後工作領導小組，全力做好人員救治、家屬撫慰、事件調查等工作。