副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦與縣農會三巨頭打開蛋糕慶生。（李京昇攝）

苗栗縣農會110年爭取農委會農糧署補助成立農村社區小舖，建構優質行銷平台並為食安把關，陸續推出的春節應景福袋禮盒和便民蔬菜箱都普受青睞；縣農會29日在縣府大廳舉行周年慶暨行銷活動，12月消費200或500元，都可獲精美贈品。副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦與縣農會幹部聯袂慶生，並鼓勵消費者選購社區小舖嚴格把關食安的各項農特產品。

縣農會理事長陳怡樺表示，在農糧署及縣府支持下，110年成立了農村社區小舖，為小農和青農建構了優質銷售平台，嚴格把關食安，提供消費者新鮮、安全、安心的農產品。1年來，不論是春節應景的福袋禮盒、便利的蔬菜箱或自有品牌柴燒白玉耳露，都甚受消費者青睞；縣農會另配合推動食農教育，增進親子關係達到寓教於樂目的，也有顯著成果，未來將持續努力，讓縣農會招牌閃亮耀眼。

農村社區小舖成立周年，縣農會在縣府舉行周年慶及行銷活動，三巨頭理事長陳怡樺、常務監事林輝樑及總幹事鍾金光帶領多位幹部出席，農糧署北區分署長王安石、副縣長鄧桂菊、農業處副處長蔡政新，議長也是下屆縣長鍾東錦與縣議員韓茂賢等各界來賓，聯袂參加溫馨的周歲慶生會和行銷活動，會場亦展示社區小舖琳琅滿目的農特產品。

副縣長鄧桂菊表示，看到小朋友充滿青春活力的表演，顯示大家對食品安全都相當重視，縣農會的農村社區小舖廣推3章1Q及產銷履歷，集結了鄉鎮市農會豐富而多元的好物，讓民眾可以「買在地、食當季」，且買得安心、吃得健康，家人會更常在家吃晚餐，增進家庭和樂。鄧桂菊祝福小舖生意如日中天，而議長鍾東錦熟悉並關心農業，接任縣長後，農業與各項縣政都將無縫接軌。

議長鍾東錦說，過去曾擔任2屆南庄鄉農會理事長，因此與農會、農友有著一份特殊情感，縣農會在縣府及中央協助下，已重新站起來，在三巨頭領導下，未來會持續成長茁壯；鍾東錦深知有履歷可溯源的農特產品，才能讓消費者買得放心、吃得安心又健康，希望消費者支持在地的優質農特產，讓農村社區小舖業績蒸蒸日上，農友和農會員工都受惠，創造多贏局面。他不免感嘆這次選戰打得格外辛苦，但仍要感謝一路相挺的鄉親和團隊。

農糧署北區分署長王安石表示，農委會102年開始推動銷售平台、直銷站及農民市集，在於照顧小農與青農，提供暢通行銷管道，以差異性來強化競爭力，同時讓農會閒置空間充分運用。9年多來，全國陸續成立46處直銷站、64處農村社區小舖和15處農民市集，部分業績優異的小舖，年營業額上億，苗栗縣也有數千萬的佳績，消費力不容小覷。